Происшествия
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Происшествия

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В Сочи задержаны четыре мошенника, похитившие 3,2 млн рублей у военнослужащего

В Сочи задержаны четыре мошенника, похитившие 3,2 млн рублей у военнослужащего

СЧ СУ УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении группы лиц, организовавших схему хищения денежных средств со счетов участников специальной военной операции.

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