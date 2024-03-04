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Депутат Хинштейн возмутился мягким приговором бойцу MMA за убийство ветерана СВО

Депутат Хинштейн возмутился мягким приговором бойцу MMA за убийство ветерана СВО

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил в своем Telegram-канале о намерении направить обращение в Генпрокуратуру РФ с просьбой обжаловать приговор бойцу смешанного стиля, который причинил смерть ветерану специальной военной операции.

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