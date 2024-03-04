Депутат Хинштейн возмутился мягким приговором бойцу MMA за убийство ветерана СВО

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил в своем Telegram-канале о намерении направить обращение в Генпрокуратуру РФ с просьбой обжаловать приговор бойцу смешанного стиля, который причинил смерть ветерану специальной военной операции.