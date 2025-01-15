В Мытищах мигрантам подарили жильё. Многодетные русские семьи оторопели: "На основании чего?"

А я смотрю Вам нравится беспредел, который творится в стране начиная с 90х? Уж помолчали бы! Да при советской власти, особенно при Сталине эти чинуши, половина у стенки бы стояли, половина лес валили!

Александр Рожков

Вместо серьезного осмысления прошлого, подаете картинки, специально заготовленные. Кто вам эти картинки клепает? Где берете? Все вы тут отирающиеся антисоветчики, имеете набор одних и тех же картинок. Кто все это организовал? Ведь это просто бросается в глаза. Все заготовлено на не требовательного, примитивного читателя. Картинку сунул и все доказал. Вот, например, правда о голоде «46-48 гг - 1.5-2 миллиона)» И такие же примеры можно привести по всем пунктам провозглашенных обвинений этого «высоко образованного» дерьмократа https://topwar.ru/156382-golodomor-1947-ni-hleba-ni-pravdy.html