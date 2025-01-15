Царьград Коллаж Царьграда Новый год начали с "приятных подарков" для уроженцев стран ближнего зарубежья - в Мытищах мигрантам подарили жильё, решив, что это лучшее решение при имеющихся проблемах.
В Мытищах мигрантам подарили жильё. Многодетные русские семьи оторопели: "На основании чего?"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ДМ
Денис Милюков
А я смотрю Вам нравится беспредел, который творится в стране начиная с 90х? Уж помолчали бы! Да при советской власти, особенно при Сталине эти чинуши, половина у стенки бы стояли, половина лес валили!
Ответить
3 час.
Александр Рожков
Вместо серьезного осмысления прошлого, подаете картинки, специально заготовленные. Кто вам эти картинки клепает? Где берете? Все вы тут отирающиеся антисоветчики, имеете набор одних и тех же картинок. Кто все это организовал? Ведь это просто бросается в глаза. Все заготовлено на не требовательного, примитивного читателя. Картинку сунул и все доказал. Вот, например, правда о голоде «46-48 гг - 1.5-2 миллиона)» И такие же примеры можно привести по всем пунктам провозглашенных обвинений этого «высоко образованного» дерьмократа https://topwar.ru/156382-golodomor-1947-ni-hleba-ni-pravdy.html
Голодомор-1947: ни хлеба, ни правды
Военное обозрение
Ответить
2 час.
Александр Рожков
Помните то по девяностым, то есть при вашем дерьмократическом правлении, а обвиняете советское время..., которого вы не помните ( в виду глупого малолетства)
Ответить
2 час.
Свежие комментарии