Украинские силовики начали захват пещер Киево-Печерской лавры

На Украине начался силовой захват Ближних и Дальних пещер Киево-Печерской лавры. Сегодня рано утром к святыне прибыло большое количество полицейских.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Впервые в истории СВО: Охота на генералов. "Искандеры" уничтожили пять штабов. Ликвидированы командующие фронтом, СБУ и офицеры НАТО. Вскрыт некролог
- "Разведка знала всё в деталях": Белоусов нанёс разрушительный удар по заводам после приказа Путина. Взрывы длились часами
- Российская армия освободила Срибное в ДНР
Свежие комментарии