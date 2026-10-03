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Il Fatto Quotidiano: Запад подаёт предупреждение России о Калининграде как угрозу, что не отвечает действительности

Il Fatto Quotidiano: Запад подаёт предупреждение России о Калининграде как угрозу, что не отвечает действительности

Итальянский журналист Марко Травальо в статье для Il Fatto Quotidiano высказал мнение, что Запад пытается представить предупреждение России относительно Калининграда в качестве угрозы, однако это не соответствует реальному положению дел.

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