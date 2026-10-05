В Ивановской области «Лада Приора» устроила тройное ДТП

В аварии в Иванове пострадали три автомобиля, водитель «Лады Приоры» госпитализирован.2 октября около 16:30 на улице Короткова в Иванове 21-летний водитель «Лады Приоры» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Мицубиси Фусо» под управлением 69-летнего мужчины.