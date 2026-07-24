Рустам Минниханов поручил развивать сотрудничество с компаниями по выпуску полимеров и металлов

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел заседание Совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг», на котором обсудили итоги работы предприятий нефтегазохимического комплекса республики за первое полугодие 2026 года и новые направления сотрудничества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии