ГТРК Татарстан
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГТРК Татарстан

22 подписчика

Рустам Минниханов поручил развивать сотрудничество с компаниями по выпуску полимеров и металлов

Рустам Минниханов поручил развивать сотрудничество с компаниями по выпуску полимеров и металлов

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел заседание Совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг», на котором обсудили итоги работы предприятий нефтегазохимического комплекса республики за первое полугодие 2026 года и новые направления сотрудничества.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии