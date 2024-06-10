Расторгуев рассказал о первой встрече с Людмилой Зыкиной

Имя великой русской певицы Людмилы Зыкиной навсегда вошло в историю советской и российской культуры. Для граждан СССР она была фигурой поистине легендарной, ее популярность не уступала славе покорителей космоса и спортивных чемпионов.
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