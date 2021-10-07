Читатели Wirtualna Polska: ЕС превратился в старого беззубого человека, несущего бред

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Читатели издания Wirtualna Polska возмутились итогами дискуссии в Европейском парламенте по поводу миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии.
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