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Культовая поп-группа запретила использовать свои песни на предвыборных митингах Трампа

Культовая поп-группа запретила использовать свои песни на предвыборных митингах Трампа

Знаменитая шведская поп-группа ABBA призвала бывшего президента США и кандидата на пост главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа не использовать интеллектуальную собственность музыкального коллектива в своей предвыборной кампании.

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