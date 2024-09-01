Культовая поп-группа запретила использовать свои песни на предвыборных митингах Трампа

Знаменитая шведская поп-группа ABBA призвала бывшего президента США и кандидата на пост главы государства от Республиканской партии Дональда Трампа не использовать интеллектуальную собственность музыкального коллектива в своей предвыборной кампании.
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