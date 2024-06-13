Что нельзя делать с машиной

Автомобиль является неотъемлемой частью нашей жизни и нуждается в особом уходе. Однако, многие автовладельцы совершают ошибки, игнорируя важные правила эксплуатации своего транспортного средства, что может привести к непредвиденным проблемам и дорогостоящим ремонтам.