Это не помогает решению проблемы

Венгрия намерена придерживаться своей позиции по мирному разрешению конфликта на Украине, несмотря на давление и шантаж со стороны европейских политиков, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии