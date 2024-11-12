Суд национализировал здание гостиницы "Москва" и Four Seasons на Охотном ряду

Суд в Москве национализировал всё здание гостиницы «Москва», в том числе расположенный в нем 5-звездочный отель Four Seasons Hotel Moscow, галерею "Модный Сезон" и комплекс апартаментов, сообщает РБК со ссылкой на адвоката экс-совладельца банка "Югра" Хотина Павла Хлюстова.