Член бундестага Гунько поднял вопрос о поддержке Зеленского украинцами

Член бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» (BSW) Андрей Гунько поднял вопрос о реальном уровне поддержки Владимира Зеленского украинцами, говорится в обращении парламентарии к правительству ФРГ.