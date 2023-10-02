Аргументы недели
MainНовостиОт первого лицаПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 727 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    10 апреля 2007 года в сети появилось видео с обращением Дмитрия Рогозина, в котором он критикует экономическую и МИГР...Сенатор Рогозин: ...
  • Андрей Тихонов
    разграбивший Роскосмос теперь сенатор, чубайсятина неистребима?Сенатор Рогозин: ...
  • Владимир
    СВО обеспечена на 2024 год. А Россия?Силуанов: заплани...

Боррель: Евросоюз попросит США продолжить финансировать Украину

Боррель: Евросоюз попросит США продолжить финансировать Украину

Европейский союз попросит Соединенные Штаты продолжить финансировать киевскую сторону. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал BRIEF, выступил верховный представитель содружества по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх