Провал «Трёх мушкетёров» с женщинами: всего 1271 зритель на 564 сеанса во Франции

Алексей Пушков сообщил о провале французской версии «Три мушкетёра», где персонажи стали женщинами. Согласно его словам, экранизация не привлекла зрителей: всего 1271 человек посетили 564 сеанса по всей Франции, в среднем 2 человека на зал.
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