В Москве и Подмосковье в выходные прогнозируют туманы. Гидрометцентр РФ объявил "желтый" уровень погодной опасности в регионе, а подмосковный главк МЧС в пятницу, 16 октября 2026 года, выпустил экстренное предупреждение о неблагоприятном метеоявлении.
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