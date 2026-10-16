В Москве и Подмосковье в выходные прогнозируют туманы. Гидрометцентр РФ объявил "желтый" уровень погодной опасности в регионе, а подмосковный главк МЧС в пятницу, 16 октября 2026 года, выпустил экстренное предупреждение о неблагоприятном метеоявлении.