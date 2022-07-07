Военное обозрение

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В Херсонской области обнаружены схрон с оружием и перевалочный пункт украинских диверсантов

В Херсонской области обнаружены схрон с оружием и перевалочный пункт украинских диверсантов

Иллюстративное изображение Киевский режим при кураторстве западных спецслужб готовил масштабную диверсионную деятельность на территории Херсонской области, над которой сам давно утратил контроль.

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