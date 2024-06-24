- Никита, садись! Нужно срочно поговорить! – супруга села за стол, её лицо выражало решительность. Муж сел рядом.
Ненужная мама
Комментарии
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ВВ
Виктория Виктория
Какой добрый рассказ. Вот бы всем пожилым родителям так в жизни!!!🌺😍👍💕
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14 час.
ВераВерная
Хорошо то, что хорошо кончается. Вот и Лидия на старости лет среди родных жить будет. Случай помог, но если бы не зять...
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13 час.
Элеонора Коган
Спасибо за чудесный рассказ, Лидию забрали домой и её Мурочку тоже!!!!Спасибо за это зятю, сменял свою квартиру на 4х-комнатную и взял бабушку с собой!!!!
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9 час.
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