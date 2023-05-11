Пушилин и Турчак посетили позиции российских сил на Авдеевском направлении

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин вместе с секретарем генерального совета "Единой России" Андреем Турчаком и депутатом Государственной думы Казбеком Тайсаевым побывали на позициях российских сил на Авдеевском направлении.
Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин вместе с секретарем генерального совета "Единой России" Андреем Турчаком и депутатом Государственной думы Казбеком Тайсаевым побывали на позициях российских сил на Авдеевском направлении.
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