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Пушилин и Турчак посетили позиции российских сил на Авдеевском направлении

Пушилин и Турчак посетили позиции российских сил на Авдеевском направлении

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин вместе с секретарем генерального совета "Единой России" Андреем Турчаком и депутатом Государственной думы Казбеком Тайсаевым побывали на позициях российских сил на Авдеевском направлении.

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