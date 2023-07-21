Военное обозрение

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Генерал Картаполов: Российские власти решили не повышать нижний предел возраста призыва на военную службу

Генерал Картаполов: Российские власти решили не повышать нижний предел возраста призыва на военную службу

Призыв на обязательную военную службу решено оставить для российских граждан мужского пола с возраста 18 лет и не повышать его нижний возрастной предел до 21 года.

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