Арестован фигурант дела о провозе в РФ взрывчатки в иконах

Суд вынес решение об аресте фигуранта дела о ввозе в РФ с Украины через территорию Евросоюза спрятанной в иконах взрывчатки, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник и данные базы Псковского облсуда.
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