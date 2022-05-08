В Бурятии бойцы полицейского спецназа показали школьникам приемы рукопашного боя и состоящее на вооружении отряда оружие

Сотрудники отряда специального назначения «Гром» Управления наркоконтроля МВД Бурятии в преддверии празднования Дня Великой Победы организовали патриотическое мероприятие для учащихся Санномыской и Хоринской СОШ № 2.
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