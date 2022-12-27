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Майк Браун помещен в антиковидный протокол НБА, пропустит матч с «Денвером»

Главный тренер «Сакраменто» Майк Браун помещен в антиковидный протокол НБА. Специалист не сможет присутствовать на матче против «Денвера».

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