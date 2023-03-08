Военное обозрение

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Российские власти прокомментировали публикации западной прессы об «украинском следе» при подрывах газопроводов «Северный поток»

Российские власти прокомментировали публикации западной прессы об «украинском следе» при подрывах газопроводов «Северный поток»

Накануне одна за другой в западных (американских и немецких) СМИ выходили статьи о том, что к атакам на газопроводы «Северный поток» «причастны украинские диверсанты».

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