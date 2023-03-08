Российские власти прокомментировали публикации западной прессы об «украинском следе» при подрывах газопроводов «Северный поток»

Накануне одна за другой в западных (американских и немецких) СМИ выходили статьи о том, что к атакам на газопроводы «Северный поток» «причастны украинские диверсанты».
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