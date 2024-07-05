Собянин: С начала года в Москве построили девять спортивных сооружений

С начала года в Москве построено 19 объектов образования За шесть месяцев текущего года в Москве было построено более четырех миллионов квадратных метров недвижимости, из которых около 1,7 миллиона квадратных метров пришлось на жилые помещения, как сообщил мэр Сергей Собянин в своем телеграм-канале.