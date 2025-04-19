Другим наука: почему на Западе боятся российских исследовательских судов

Походы российских исследовательских судов вызывают беспокойство у западных политиков и военных. Одно из них — океанографическое судно «Адмирал Владимирский» — совершило неофициальный визит в порт Ла-Гуайра Венесуэлы и продолжило путь в Атлантический океан.
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