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Карпин о критике состава сборной: «Никто в мире не знает, к чему мы готовимся – зачем рисковать здоровьем игроков? Любой клубный тренер предъявил бы претензии»

Карпин о критике состава сборной: «Никто в мире не знает, к чему мы готовимся – зачем рисковать здоровьем игроков? Любой клубный тренер предъявил бы претензии»

– Евгений Ловчев задает вам конкретный вопрос: до каких пор это дурилово будет продолжаться? – А можно спросить у Евгения Серафимовича, в чем заключается дурилово? В том, что с Камеруном играет, как мы думаем, на данный момент основной состав, а с Кенией – те, кто не вышел на поле стадиона «Динамо»? В этом заключается дурилово? То есть Евгений Серафимович считает, что два товарищеских матча, которые не дают нам никаких очков в турнирную таблицу условного отборочного цикла, за четыре дня должны были сыграть одни и те же футболисты? Еще и с повышенным риском получения травмы? После этого любой клубный тренер предъявил бы нам претензии, так как они, клубы, ведут борьбу за очки и места в таблице.

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