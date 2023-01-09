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Глава ЕКА Ашбахер: доступ Европы к космическому пространству может быть под угрозой из-за кризиса с пусковыми установками

Глава ЕКА Ашбахер: доступ Европы к космическому пространству может быть под угрозой из-за кризиса с пусковыми установками

Доступ Европы к космическому пространству может быть под угрозой из-за плохой конкурентоспособности в направлении, связанном с развитием услуг по запуску спутников, а также из-за кризиса в области пусковых установок.

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