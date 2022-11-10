В Краснодарском крае задержан предприниматель, обманувший клиентов на 10 млн рублей

Разместив в сети Интернет объявление об изготовлении изделий из древесины, 46-летний житель Москвы, временно проживающий в Анапе, не собирался выполнять взятые на себя обязательства.
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