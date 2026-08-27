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Снукерист.ру

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Марк Аллен снимается с очередных турниров World Snooker Tour

Марк Аллен снимается с очередных турниров World Snooker Tour

13-й номер в мировом рейтинге отказался от участия в еще двух турнирах World Snooker Tour, запланированных на первую половину сезона 2026-27 по снукеру, сообщает SnookerHQ Марк Аллен (фото: SnookerHQ)Марк Аллен объявил, что пропустит ближайшие турниры — British Open и English Open.

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