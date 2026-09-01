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МОСИНФОРМ

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Всероссийский центр для одаренных незрячих детей провел пятый, юбилейный набор

Всероссийский центр для одаренных незрячих детей провел пятый, юбилейный набор

Во всероссийском центре для одаренных незрячих детей стартовал новый учебный год. После завершения пятого, юбилейного конкурсного отбора к занятиям присоединились семь школьников из Бийска, Курска, Симферополя, Санкт-Петербурга и Москвы.

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