В ГИБДД назвали 5 самых опасных подстав от водителей такси

Ситуация на дорогах России становится всё более напряжённой из-за действий водителей такси. Ранее их поведение редко вызывало проблемы, но сейчас, с сокращением доходов из-за снижения тарифов агрегаторов, они вынуждены работать в жёстких условиях.
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