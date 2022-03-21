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Вячеслав Зайцев: «Позволили Сергею Карасеву забить важные трехочковые и поймать кураж»

Защитник УНИКСа Вячеслав Зайцев заявил, что потеря концентрации в третьей четверти стала причиной поражения от «Зенита» в домашнем матче Лиги ВТБ (80:84).

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