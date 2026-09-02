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RT Russia

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Депутат Гаврилов: зимой дачи становятся уязвимы для злоумышленников

Депутат Гаврилов: зимой дачи становятся уязвимы для злоумышленников

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с RT рассказал, какие охранные методы эффективны против современных «домушников».

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