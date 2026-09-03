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«Укронацистам не интересен Бандера, потому что они русские» – Эриксон

«Укронацистам не интересен Бандера, потому что они русские» – Эриксон

Степан Каплунов, из-за которого произошла перестрелка ГУР и СБУ в центре Киева, является сатанистом, как и все члены террористического формирования русских наемников в составе ВСУ.

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