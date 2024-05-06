Министр природы раскритиковал девушек за спасение медведя под Новосибирском

В Новосибирской области девушки спасли умирающего медвежонка. Они приняли его за щенка. Во время поездки по трассе в Болотнинском районе две жительницы Новосибирска заметили медвежонка, который не двигался, но дышал.
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