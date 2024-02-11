"Выдыхайте - папик вернулся!": Киркорову сняли все ограничения, звездный болгарин уже начинает наглеть

Интересная жизнь с Vera Star "Король умер, да здравствует король! " - видимо именно этими словами поклонники встретили снятие ограничений наложенных на их кумира Филиппа Бедросовича Киркорова, после того как он вошел не в ту дверь клуба "Mutabor" в ночь на 21 декабря.