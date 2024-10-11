Москва сэкономила 17,6 млрд руб. на экспертизе цен в госзакупках за 9 месяцев

Москва за девять месяцев 2024 года сэкономила 17,6 миллиарда рублей благодаря технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров) НМЦК(Д), заключаемых для нужд заказчиков города в системе госзакупок.