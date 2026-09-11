🚰 Симферопольский район частично остался без воды По данным предприятия «Вода Крыма», из-за ремонтных работ до 20:00 водоснабжение будет ограничено в сёлах Трехпрудное, Молочное и Перово.
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