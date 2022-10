Silent Hill: The Short Message выдали возрастной рейтинг в Корее, в Wo Long: Fallen Dynasty не будет выбора сложности, авторы Genshin Impact представили новых персонажей, инсайд об играх по «Звёздным войнам» каждые полгода, утечка о кроссовере с For Honor в Dead by Daylight, организаторы E3 2023 объявили даты проведения выставки, тактический боевик I.