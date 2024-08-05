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В СВР заявили, что США готовят новый этап кампании по изоляции России в спорте

В СВР заявили, что США готовят новый этап кампании по изоляции России в спорте

РИА Новости/Сергей Бобылев США планируют очередной этап кампании по изоляции России в мировом спорте серией публикаций о якобы выявленных допинговых злоупотреблениях, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

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