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Гайморит: причины, симптомы и лечение

Гайморит: причины, симптомы и лечение

Если гайморит не вылечить, он может стать причиной серьёзных осложнений. Из-за чего он появляется, как правильно лечить, помогают ли народные средства и что делать, чтобы вовсе избежать этого заболевания — рассказывает врач-оториноларинголог Мария.

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