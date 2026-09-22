ВСУ целились в промышленные предприятия в Самарской области, сбиты десятки БПЛА

В Самарской области ночью 22 сентября силами ПВО были уничтожены десятки вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в MAX.
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