Три человека погибли и пять пострадали при налете беспилотников на Подмосковье

Об атаке украинских дронов и ее последствиях сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. "В поселке Пионерском в Истре в результате падения беспилотника погибли три человека, еще трое получили ранения", – он в своем канале в Max.
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