Договоренность G7 о предельной цене на российскую нефть вступит в силу 5 декабря

Договоренность G7 и Австралии о предельной цене на российскую нефть в $60 за баррель вступит в силу 5 декабря или «вскоре после этого», следует из заявления, опубликованного в пятницу, 2 декабря, на сайте американского министерства финансов.
Договоренность G7 и Австралии о предельной цене на российскую нефть в $60 за баррель вступит в силу 5 декабря или «вскоре после этого», следует из заявления, опубликованного в пятницу, 2 декабря, на сайте американского министерства финансов.
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