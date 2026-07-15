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Нижегородская правда

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Детсад, построенный по программе КРТ, откроется в Нижнем Новгороде в этом году

Детсад, построенный по программе КРТ, откроется в Нижнем Новгороде в этом году

Пять детских садов возводят в городе по графику, а часть — даже с опережением сроков. Первый детсад, построенный инвестором по программе комплексного развития территорий (КРТ), откроется уже в 2026 году — его возвёл крупнейший федеральный девелопер ПИК в жилом квартале «Савин парк».

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