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Посол Армении Марукян назвал ложными заявления Баку о провокациях Еревана

Посол Армении Марукян назвал ложными заявления Баку о провокациях Еревана

Посол Армении по особым поручениям Эдмон Марукян выступил с заявлением о том, что вся информация, представленная помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым о провокациях со стороны ВС Армении на границе двух государств, является ложной.

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