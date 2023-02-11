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Кристоф Гальтье: «Не думаю, что Мбаппе сыграет с «Баварией». «ПСЖ» предстоят и другие матчи, не хотим рисковать его здоровьем»

Кристоф Гальтье: «Не думаю, что Мбаппе сыграет с «Баварией». «ПСЖ» предстоят и другие матчи, не хотим рисковать его здоровьем»

Кристоф Гальтье сомневается в участии Килиана Мбаппе в матче с «Баварией». «Я не думаю, что Мбаппе сыграет.

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