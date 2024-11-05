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Царьград

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О "Северных потоках" молчат не зря. Дело в одном партнёре: Немецкий политик высказался об атаке и словах Лаврова

О "Северных потоках" молчат не зря. Дело в одном партнёре: Немецкий политик высказался об атаке и словах Лаврова

О "Северных потоках" молчат не просто так, считает немецкий политик Ральф Нимайер. Дело в одном партнёре, расположение которого Берлин никак не хочет терять.

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